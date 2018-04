Zehn Menüs in jeder Gemeinde

Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

BANGKOK: Das Ministerium für Tourismus und Sport will in Zusammenarbeit mit seinen Netzwerkpartnern die exotische Küche Thailands als Thai Food landesweit bewerben.

Der Minister für Tourismus und Sport, Weerasak Kowsurat, hat das Projekt "Community Chef for Sustainable Thai Tourism" ins Leben gerufen. Es ist auf die Entwicklung lokaler Speisen ausgerichtet. Weerasak sagte, das Projekt werde die Qualität lokaler Gerichte aus den Gemeinden in ganz Thailand steigern und in jeder Gemeinde zehn köstliche Menüs fördern. Sie sollen thailändische und ausländische Touristen in Regionen landesweit locken. Das Ministerium und die Netzwerkpartner wollen Köche aus 30 Gemeinden kulinarisch ausbilden.