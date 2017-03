Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.17

PHUKET: Im Meeresnationalpark Mu Koh Similan sind weitere Kleine Schwertwale auftgetaucht.

Ein Ausflugsschiff war auf dem Weg von den Similan-Inseln zurück nach Phuket, als die Touristen bei Hin Pusah etwa 30 Kleine Schwertwale sichteten. Der Kapitän drosselte den Motor, und die Urlauber hatten ausreichend Zeit, sich die auf der See ein- und auftauchenden Tiere zu betrachten.



Kongkiat Kittiwattanawong, Leiter der Marine Endangered Species Unit an Phukets Marine Biological Center (PMBC), berichtete der „Phuket Gazette”, Kleine Schwertwale lebten in tiefen Gewässern der Andamanensee und des Golfs von Thailand. Sie stünden auf der Liste der geschützten Tiere. Vor neun Jahren seien etwa 30 Kleine Schwertwale an der Insel Racha angeschwemmt worden. Keinesfalls dürften die Tiere angefasst und gefüttert werden. Kongkiat glaubt, weil sich die Wasserqualität der Andamanensee verbessert habe, würden Kleine Schwertwale jetzt tiefe Gewässer verlassen.



Anders als sein Name vermuten lässt, ist der Kleine Schwertwal (Pseudorca crassidens) nicht mit dem Schwertwal verwandt. Er ist wie dieser auch kein Wal, sondern ein großes Mitglied der Delfin-Familie.