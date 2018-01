Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.18

BANGKOK: Das Königliche Krematorium auf dem Platz Sanam Luang gegenüber dem Großen Palast haben in den letzten zwei Monaten über vier Millionen Menschen besichtigt.

Das für den im Oktober 2016 verstorbenen König Bhumibol Adulyadej errichtete Krematorium war vom 2. November bis zum 31. Dezember für die Öffentlichkeit zugänglich. Insgesamt wurden 4.000.086 Besucher gezählt. Nach Angaben des Kulturministeriums werden Strukturen des Krematoriums in der Provinz Pathum Thani als Teil einer Ausstellungshalle zur Erinnerung an König Rama IX. wieder aufgebaut. Die Arbeiten werden zwei Jahre in Anspruch nehmen.