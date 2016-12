Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.16

Schlechte Erfahrungen sammelte ein Leser mit seiner thailändischen Bank:

Es begab sich zur Weihnachtzeit 2015, da hatte ich durch glückliche Zins und Termingeschäfte in Europa einen kleinen Gewinn aus meinen Spareinlagen erwirtschaftet! Es nahte die Weihnachtszeit und ich wollte meine Lieben, sprich meine Kinder in Europa, meine Lebensgefährtin, ihre Kinder und Enkelkinder in Thailand, an meinem Glück teilhaben lassen!



Also setzte ich mich in einer „kalten Dezembernacht“ (noch 16 Grad) an meinen Computer und veranlasste per Homebanking sämtliche Überweisungen! Meine Kinder in Deutschland bekamen per Terminüberweisung auf die Sekunde genau ihren Weihnachtsbonus am 24.12.2015 gutgebucht! Doch die erste Woche verging, die zweite Woche verging auf den Konten meiner Lieben in Thailand passierte erst gar nichts!



Auf meine freundliche E-Mail-Anfrage (sind sie schon im Winterschlaf oder noch im Glühweinrausch?) bei der KTB-Bank („Keiner träumt besser!“) wurde mir mitgeteilt (Anfrage bitte in Thai?), dass Überweisungen aus Europa so zwischen 7 und 14 Tagen dauern können! Zumal ich jeden Nachmittag ein gutes Dutzend ihrer völlig „überlasteten“ Mitarbeiter, laut schnatternd und zigarettenqualmend auf unserem Parkplatz stehen sah.



Bei einem Besuch in der Bankfiliale waren sie damit voll ausgelastet, irgendwelche „Schnorrer-Rentner“ mit dutzenden ihrer billigen Kalender zu versorgen. Ist ja auch das Hauptgeschäft einer Bank! Daher habe ich meine sämtlichen Konten bei dieser Bank geleert und hebe mein Geld nur noch sekundengenau, bei Bedarf und bei dem besten Wechselkurs mit meiner europäischen Kreditkarte ab! Ich denke, bei einem Termingeschäft mit dieser Bank wären bei diesem Tempo die betroffenen Firmen bestimmt inzwischen Pleite gegangen!



Und ich hoffe, meine Lieben in Thailand, bekommen wenigs­ten noch zu den Heiligen Drei Königen, aufgrund der günstigen Feiertagslage dieses Jahr, ihr verspätetes Weihnachtsgeschenk. „Frohe Weihnachten“. PS: Auch auf diesem Gebiet haben die Thais noch mächtig „Entwicklungsbedarf“!

Bruno Hartmann