Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.17

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird nicht am traditionellen jährlichen Galadinner der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten teilnehmen. Das teilte er am Samstag via Twitter mit und schloss mit den Worten: «Bitte wünscht allen alles Gute und habt einen großartigen Abend.» Die Galaveranstaltung findet dieses Jahr am 29. April statt, im Mittelpunkt steht in der Regel eine launige Rede des jeweiligen US-Präsidenten, in der er die Medien, andere Politiker und zumeist auch sich selber aufspießt.

Trumps Mitteilung kam angesichts seiner unablässigen Attacken gegen die Medien nicht sehr überraschend. Zuletzt hatte der Republikaner die «Fake News Media» als «Feinde des amerikanischen Volkes» und «große Gefahr für unser Land» bezeichnet. Mehrere Medien sollen vor diesem Hintergrund selber erwogen haben, der diesjährigen Gala fernzubleiben.