BANGKOK: Um Mitternacht endete die über einjährige Trauerperiode für den am 13. Oktober letzten Jahres verstorbenen König Bhumibol Adulyadej.

Am Sonntag hatte Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun am letzten Tag der fünftägigen Einäscherungszeremonien über religiöse Riten und die Verlegung der Reliquien und der königlichen Asche seines Vaters aus dem Chedi Phra Sri Rattana im Tempel des Smaragd-Buddha in die beiden Tempel Rajabophit und Bowonniwes Vihara präsidiert.

Ein Jahr und zwei Wochen haben Thais um den „Vater der Nation“ getrauert – in schwarzer Bekleidung, mit Ausstellungen, Kunstwerken und Zeremonien. Heute kehrt das Land zur Normalität zurück, müssen Staatsbedienstete nicht mehr Trauerkleidung tragen, werden Trauerfloren an öffentlichen Gebäuden entfernt, die Flaggen an Regierungsbüros, Staatsunternehmen und Schulen nicht mehr auf Halbmast gesetzt.

Der Nation stehen große Ereignisse bevor. In den kommenden Monaten wird Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun offiziell zu Rama X. gekrönt, in gut einem Jahr sollen die Thais zum ersten Mal seit dem Militärputsch im Mai 2014 ein neues Parlament wählen.