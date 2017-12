Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.17

BANGKOK: Seit Anfang des Monats können auf dem Campus der Universität Chulalongkorn zehn Elektrofahrzeuge von Toyota als Car-Sharing genutzt werden.

Über eine App lassen sich Studenten, Dozenten und Uni-Besucher bei einer Gebühr von 100 Baht registrieren und können dann die Corns-Fahrzeuge lenken, allerdings nur auf dem Campus. Für 20 Minuten müssen 30 Baht gezahlt werden, für jede weitere Minute 2 Baht. Die Elektrofahrzeuge stehen von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr bereit.

Toyota will das mit 50 Millionen Baht berechnete Pilotprojekt zwei Jahre beobachten und dann entscheiden, ob es in Teilen Bangkoks oder auch in anderen Städten eingeführt wird. Bangkok ist außerhalb Japans nach Grenoble in Frankreich erst die zweite Stadt, in der der japanische Autobauer Elektrofahrzeuge laufen lässt.

Im zweiten Quartal des neuen Jahres sollen zu den zehn Corns weitere 20 aus Japan importierte E-Wagen hinzukommen. Jedes Auto kostet 280.000 Baht und wird bei der Straßenverkehrsbehörde angemeldet. Auf dem Campus befinden sich zwölf Fahrzeugstationen, zehn Ladestationen und 33 Parkplätze. Weitere 15 Ladestationen sollen im kommenden Jahr installiert werden. Toyota hat für sein Pilotprojekt die Uni Chulalongkorn ausgewählt, weil dort jeden Tag etwa 100.000 Menschen zusammenkommen und es an Parkflächen für das eigene Fahrzeug mangelt.