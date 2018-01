Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.18

KRABI: Der Industrierat der Provinz hat während der touristischen Hauptsaison eine Begrenzung der Urlauberzahl für die Maya Bucht gefordert.

Präsident Aekawit Pinyothammanotai sagte am Mittwoch, weil die Zahl der Urlauber ständig steige, würden Müll und Lärm zunehmen. Wegen der vor der Bucht ankernden Boote erhöhe sich das Risiko eines Unfalls. Und langfristig beschädige der Touristenansturm die Umwelt. Aekawit appellierte an die zuständigen Behörden, Maßnahmen zu finden, um den Touristenstrom zu kontrollieren. Tourveranstalter sollten die Zahl ihrer Urlauber melden. Wenn das Maximum erreicht sei, müssten sie weitere Touristen auf den nächsten Tag vertrösten. Letztlich würden die Besucher der Maya Bucht davon profitieren, weil der Strand derzeit so überfüllt sei wie ein viel besuchter Markt. Die Maya Bay auf der Inselgruppe Koh Phi Phi ist seit dem Film „The Beach“ mit Leonardo Dicaprio weltberühmt. Millionen Touristen schwärmen jährlich dahin, um ein Stück vom angeblichen Paradies zu entdecken und werden dann herbe enttäuscht, weil der Strand total überfüllt ist.