PHUKET: Am Donnerstag wurden laut „Phuket Gazette“ 44 Touristen aus Italien und Frankreich aus einem sinkenden Speedboot gerettet, das nur wenige hundert Meter von der Küste entfernt mit einem unter Wasser liegenden Betonpfahl kollidierte.

Das Boot mit dem Namen „Ao Ja Sira“ startete um 10 Uhr am Gypsy Pier hinter dem Westin Siray Bay Resort in Rassada und verunglückte nach nur fünf Minuten Fahrzeit. Alle Passagiere wurde von einem vorbeifahrenden Boot mit dem Namen „Anurak 9“ aufgenommen und zum Festland transportiert. Niemand wurde verletzt. Die Marinepolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, um die Frage zu klären, warum sich an der Unfallstelle ein unter Wasser liegender Betonmast befand. Zum Unfallhergang soll zudem der Bootsführer verhört werden.