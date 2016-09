Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 15.09.16

PHANG-NGA: Die Polizei hat einen Busfahrer und zwei weitere Männer festgenommen, die Touristen auf der Busfahrt von Phuket nach Surat Thani ausgeraubt hatten.

Ein belgischer Urlauber vermisste bei der Ankunft in seinem gebuchten Bungalow am Nationalpark Khao Sok in der Provinz Surat Thani im Gepäck seine Geldbörse. Mit einem Taxi verfolgte der Ausländer den Bus bis zu einem Checkpoint der Polizei in Phang-nga. Der Belgier berichtete der Polizei von seinem verschwundenen Portemonnaie. Die Beamten durchsuchten den Bus und fanden einige Blätter der Krathom-Drogen in einer Ablage über dem Busfahrer. Auch zwei weitere verdächtig aussehende Männer mussten das Fahrzeug verlassen. Der Busfahrer hatte 2.000 Baht und 80 Euro in seiner Geldbörse, die er in seinem Sitz versteckt hatte. Insgesamt brachte die Suche bei den drei Verdächtigen 72 Krathom-Blätter, 4.000 Baht und umgerechnet 3.040 Baht in Euroscheinen sowie die Geldbörse des Belgiers zutage. Laut der Polizei haben die drei Männer gestanden, Urlauber auf der Busfahrt bestohlen zu haben.