Thailand will die Malaria besiegen

Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

BANGKOK: Im Jahr 2021 soll das Königsreich frei von Malaria sein.

Die Seuchenschutzbehörde ist zuversichtlich, den Kampf gegen die Malaria zu gewinnen. Thailand habe erhebliche Fortschritte gemacht, vor allem in den von der Infektionskrankheit betroffenen Dschungelgebieten im Süden des Landes und entlang der Grenzen zu Laos, Kambodscha und Myanmar. Die meisten Infektionen werden aus den Provinzen Tak, Ubon Ratchathani, Yala, Kanchanaburi, Mae Hong Son und Sisaket gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Patienten um 20 Prozent auf bisher 13.971 zurückgegangen. Und mit 0,21 Erkrankungen auf 1.000 Menschen liegt das Königreich weit unter der von der Weltgesundheitsbehörde WHO genannten Rate von 1 zu 1.000, bei der die UN-Behörde den Sieg über die Malaria für möglich hält. Thailand will bis zum Jahr 2021 nicht nur malariafrei sein, auch die Zahl der an Dengue-Fieber erkrankten Menschen soll um mindestens 25 Prozent reduziert werden. Sowohl der Erreger der Malaria als auch des Dengue-Fiebers wird von Mücken übertragen.