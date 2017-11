Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

PATTAYA: Von einem Thai wurde ein Schweizer Tourist blutig geschlagen, weil er ein laufendes Motorrad abgeschaltet hatte.

Der 55 Jahre alte Urlauber hatte an einen BBQ-Stand am Ende der Soi 16/ Second Road Halt gemacht, um einen Snack zu erwerben. Neben dem Verkaufsstand stand ein Motorrad mit laufendem Motor. Der Schweizer schaltete den Motor aus, weil dessen Besitzer nicht in der Nähe des Fahrzeugs stand. Der Thai in den 20er Jahren ging auf den Ausländer zu und schlug ihn. Dann entfernte er sich auf seinem Motorrad, kam aber mit einem Stock in der Hand wieder. Damit setzte es weitere Schläge, der Schweizer fiel blutüberströmt zu Boden. Sanitäter der Stiftung Sawang Boriboon leisteten Erste Hilfe. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus, um den Schläger ausfindig zu machen.