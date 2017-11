Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

BANGKOK: Ein Tourist hatte erheblichen Ärger auf einer Taxifahrt, zudem wurden ihm die Kopfhörer entrissen.

Der Libanese wollte sich vom Flughafen Don Mueang zum Airport Suvarnabhumi bringen lassen. Ein Taxifahrer sprach ihn außerhalb des Flughafenareals an, vereinbart wurde eine Gebühr von 1.000 Baht. Kaum hatte sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt, forderte ein Thai auf dem Beifahrersitz vom Urlauber den höheren Fahrpreis von 1.400 Baht. Zudem drohte der Beifahrer, dem Ausländer sein Gepäck wegzunehmen. Am Flughafen Suvarnabhumi sprang der Libanese aus dem fahrenden Taxi, um die Polizei zu alarmieren. Der Beifahrer rannte hinter dem Ausländer her und entriss ihm die Kopfhörer. Dann flohen die beiden Thais im Taxi. Die Polizei hat inzwischen den Beifahrer verhaftet und wird ihn wegen Diebstahls anklagen. Der Taxifahrer, so berichtet „Sanook“, hatte das gemietete Fahrzeug bereits zurückgegeben und war nach Hause gegangen. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer.