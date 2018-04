PATTAYA: Chonburis Polizeichef hat einen Taxifahrer geehrt, der einen Handtaschendieb erwischt hatte.

Generalmajor Nanthachart Supamongkol bedankte sich auf einer Pressekonferenz beim 36-jährigen Taxifahrer Prin Arj-yotha, dass er am Donnerstag bei der Festnahme des Diebes geholfen hatte. Opfer des Diebstahls waren Urlauber. Ein 23-jähriger Chinese und seine Freundin tankten an einer Tankstelle an der Atthajinda Road in Nongprue ihr Motorrad auf, als ein Thai sich die Tasche schnappte und auf seinem Motorrad flüchtete. Der Taxifahrer hörte die Hilferufe der Chinesen, folgte dem Thai und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.