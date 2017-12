Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

PATTAYA: Noch bevor sich ein koreanisches Paar mit dem Taxifahrer über den Fahrpreis geeinigt hatte, gab der Thai Gas und raste mit dem Gepäck der Touristen davon.

Die Urlauber hatten in den Abendstunden das Taxi an der Tankstelle Bang Jak in Nordpattaya angehalten. Die Koreaner stellten ihre Koffer in dem Fahrzeug ab und wollten von dem Thai den Fahrpreis zum Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi wissen. Die Verhandlung zog sich hin, da fuhr der Taxifahrer mit dem Gepäck davon. Innerhalb eines Tages hatte die Polizei den Mann ausfindig gemacht. Er wird sich wegen Diebstahls verantworten müssen. Die Beamten konnten den Koreanern ihr Hab und Gut vollständig zurückgeben, einschließlich zwei Millionen Won, 29.910 Baht, der Reisepässe und eines iPad.