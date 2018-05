Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

BANGKOK (dpa) - Das Taxifahren in Bangkok soll teurer werden. Künftig soll in der Hauptstadt für die ersten beiden Kilometer ein Grundpreis von 40 thailändischen Baht fällig werden, umgerechnet etwas mehr als ein Euro, wie die Tageszeitung «Bangkok Post» (Dienstag) unter Berufung auf die zuständige Kommission berichtete. Bislang lag der Preis bei 35 Baht. Die Bewilligung gilt als Formsache.

Damit gehören Bangkoks Taxis - die meisten in grün-gelb, andere in pink oder in blau - allerdings auch weiterhin zu den billigsten Taxis der Welt. Zum Vergleich: In New York liegt der Grundpreis tagsüber bei 2,50 Dollar (2,07 Euro), in Paris bei 2,60 Euro und in Berlin bei 3,90 Euro. Viele Taxifahrer in Bangkok kommen auf Tageseinnahmen von höchstens 300 bis 400 Baht, also um die 10 Euro. Zudem machen ihnen Internet-Vermittlungsdienste wie Grab zunehmend Konkurrenz.