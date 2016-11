Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.16

BANGKOK: Die Zahl der Patienten mit Syphilis hat in den Jahren 2005 bis 2014 erheblich zugenommen.

Das gilt ebenso für Gonorrhoe, eher als Tripper bekannt. Die Zahl der Infizierten stieg von 4.572 im Jahr 2005 auf 6.814 in 2014. Im Jahr 2010 wurden sogar 8.037 Fälle registriert. Bei Syphilis waren es in 2005 1.557 Fälle, und 3.134 im Jahr 2014. Wenige Tage vor dem internationalen Welt-Aids-Tag am Donnerstag, 1. Dezember, meldet die für Seuchenkontrolle zuständige Behörde 426.999 HIV-Aids-Patienten, im letzten Jahr kamen 6.304 neue Fälle hinzu. Experten warnen vor einer hohen Dunkelziffer bei HIV. Geschlechtskrankheiten haben in den letzten Jahren besonders in der Altersklasse 15 bis 24 zugenommen. Auch, weil Safer-Sex-Regeln missachtet werden, beim Geschlechtsverkehr auf Kondome verzichtet wird.