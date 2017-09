Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Streit zwischen Nachbarn über den Geruch beim Kochen einer Nudelsuppe forderte ein Todesopfer und drei Verletzte.

Ein 47 Jahre alter Wachmann wurde vor seinem Haus erstochen, eine Frau und zwei Männer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen fand die Polizei ein blutiges Messer, einen Baseballschläger und einen hölzernen Stock. Die Ermittlungen ergaben, dass die Nachbarn im Bangkoker Bezirk Khan Nayao sich seit langer Zeit stritten. Am Donnerstag war es wieder soweit, als sich der junge Bruder des getöteten Mannes eine Instant-Nudelsuppe kochte. Die Nachbarn regten sich über den vermeintlichen Gestank auf. Anschließend suchten die Streithähne Unterstützung auf der Polizeistation Khan Nayao. Einen Tag später, am Freitag, stritten sich die Nachbarn erneut. Als der 47-Jährige die Mutter seines Nachbarn anschrie, gingen zwei Männer und eine Frau auf ihn los. Bei der folgenden handgreiflichen Auseinandersetzung erlitt er tödliche Verletzungen.