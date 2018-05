Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.18

BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat den etwa 100 Straßenhändlern vor den Einkaufszentren Central Lat Phrao und The One Mall eine Frist von 14 Tagen zum Abbau eingeräumt.

Dann sollen die Bürgersteige ausschließlich Fußgängern zur Verfügung stehen. Als Reaktion auf dauernde Beschwerden über Stände, die Gehwege blockieren und sogar auf die Straße hineinragen, ermächtigte die staatliche Eisenbahngesellschaft, der das Land gehört, die Stadtverwaltung, für das Gebiet Regeln aufzustellen. Laut dem stellvertretenden Gouverneur Sakolthee Pattiyakul setzt es bei Nichteinhaltung des Verbots eine Geldstrafe von 2.000 Baht pro Tag.

Saklethee sagte, die Händler hätten Bestechungsgelder zahlen müssen, um so lange auf öffentlichem Raum ihre Stände aufbauen zu können. Die Eisenbahngesellschaft und das Bezirksamt Chatuchak bestehen darauf, dass ihre Beamten nicht an einer Korruption beteiligt waren. Wenn der Bereich vor den Einkaufszentren Central Lat Phrao und The One Mall reguliert ist, will die Stadt die Bürgersteige vor fünf oder sechs weiteren Einkaufszentren von Straßenverkäufern räumen lassen.