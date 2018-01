Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.18

BANGKOK: Thailands Sexindustrie soll aktuell einem Wert von rund 260 Milliarden Baht entsprechen. Das hat die Nachrichtenplattform „Sanook Money“ anhand von alten Zahlen errechnet.

Sie beruft sich auf Äußerungen von Chuwit Kamolvisit. Der ehemalige Bordellkönig Bangkoks hatte im Jahr 2007 Zahlen für im Sexgewerbe beschäftigte Frauen und Männer, deren Verdienst und den Anteil der Sexindustrie am Bruttoinlandsprodukt genannt. Chuwit wechselte später in die Politik und wurde wegen des illegalen Abbruchs von Bars und Geschäften an der Sukhumvit Road im Jahr 2003 zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt. Zu Chuwits Massage-Parlours-Imperium zählte das „Victoria's Secret”, das in der Vorwoche von einem starken Aufgebot an Sicherheitskräften gestürmt und geschlossen wurde. Dort waren rund 100 Frauen Männern zu Diensten, darunter sollen auch elf minderjährige Mädchen gewesen sein. Deshalb ermittelt die Polizei auch wegen Menschenhandel. Chuwit hatte 2007 den Wert der Sexindustrie mit 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes oder 163 Milliarden Baht angegeben. Daraus folgert „Sanook Money“ im Jahr 2018: Bei einem Bruttoinlandsprodukt von 13 Billionen Baht müssten es jetzt 260 Milliarden Baht sein.