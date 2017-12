Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.17

WASHINGTON (dpa) - Die US-Regierung verlangt schärfere Sicherheitsmaßnahmen von Ländern, deren Bürger für einen kurzen Zeitraum ohne Visa in die Vereinigten Staaten reisen dürfen.

Die Staaten müssten bestehende Vereinbarungen zum Informationsaustausch vollständig umsetzen, teilte das Heimatschutzministerium am Freitag mit. Es gehe darum, bei der Überprüfung von Reisenden amerikanische Informationen zur Terrorismusbekämpfung heranzuziehen. An dem sogenannten Visa-Waiver-Programm nehmen 38 Staaten teil, darunter auch Deutschland. Das Heimatschutzministerium forderte die Länder auch dazu auf, zu prüfen, wie gut ihre Sicherheitsvorkehrungen in der Luftfahrt gegen Bedrohungen durch Insider gewappnet sind..