Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.17

MOSKAU (dpa) - Die russische Regierung hat den ersten Besuch eines saudi-arabischen Königs in Moskau als Zeichen einer neue Phase im bilateralen Verhältnis bezeichnet. «Die Beziehungen unserer Länder haben in der letzten Zeit ein völlig neues Niveau erreicht», sagte Russlands Energieminister Alexander Nowak am Donnerstag in Moskau vor einem Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit dem König von Saudi-Arabien, Salman bin Abdelasis al-Saud.

Nach Kremlangaben sollte es in den Gesprächen vor allem um die Lage auf dem Ölmarkt und um den Bürgerkrieg in Syrien gehen. König Salman war am Vorabend mit einer großen Wirtschaftsdelegation in der russischen Hauptstadt angekommen und von Vizeregierungschef Dmitri Rogosin am Flughafen empfangen worden.

Das Treffen in Moskau folgt auf eine Nahost-Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow im September. Lawrow hatte den historischen Besuch des Königs vorab als «epochales Ereignis» bezeichnet. Russische Experten werteten das Treffen von König Salman und Putin als Beleg, dass Moskau seinen Einfluss im konfliktgeladenen Nahen Osten ausweitet.