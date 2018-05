Foto: The Thaiger

PHUKET: Das Phi-Phi-Nationalparkbüro hat angekündigt, härter gegen Geschäftsleute vorzugehen, die am Strand illegal Werbetafeln aufstellen und Mietkajaks abstellen.

Vorausgegangen waren mehrere Beschwerden über das rücksichtlose Verhalten der Strandunternehmer am Loh Dalum Beach auf Koh Phi Phi Don. Der Leiter des Had-Nopparat-Thara-Mu-Koh-Phi-Phi-Nationalparkbüros, Worapot Lomlim, nahm sich den Klagen an und appellierte, dass die Lösung des Problems die Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen bedürfe, da das bisherige Strafmaß einfach viel zu niedrig ausfallen und die beschuldigten Unternehmer nicht beeindrucken würde. Er wies darauf hin, dass das Aufstellen von Schildern sowie das Platzieren von Kajaks, Sonnenschirmen und -liegen auf öffentlichem Land verboten sei, seine Beamten jedoch bei jedem Kontrollgang keine Strafen verhängen konnten. Da die Geschäftsleute scheinbar im Vorfeld vor den Razzien gewarnt wurden, räumten sie ihr Mietmobiliar jedes Mal rechtzeitig vom Strand. Dennoch warnte er die Geschäftsleute, dass sie gegen Paragraph 16 des Nationalparkgesetztes verstoßen würden, wenn sie weiterhin ihr Mietmobiliar am Strand platzieren.