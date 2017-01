MANILA: Die amtierende Miss Universe Pia Wurtzbach (im Bild) hat Kardinal Luis Tagle Schuhe, Handtaschen und Kleider aus ihrem privaten Besitz sowie die Einnahmen aus einer Spendengala für die Arbeit der philippinischen Caritas übergeben.

Die Designermode der philippinischen Schönheitskönigin wurde auf einem Weihnachtsbasar der Caritas in der Shopping Mall Glorietta 5 in Makati verkauft. „Es macht uns glücklich zu sehen, dass ein Mensch wie Sie und andere Prominente geben, was immer sie können, um die Ausbildung junger Leute zu unterstützen“, sagte Kardinal Luis Tagle, Erzbischof von Manila.



Während der einstündigen Begegnung mit Wurtzbach in seiner Residenz, schenkte Tagle der in Stuttgart als Tochter eines deutschen Vaters und einer philippinischen Mutter geborenen Beauty Queen einen Rosenkranz von Papst Franziskus.