BANGKOK: Fahrgäste des Airport Rail Link (ARL) fordern die Betreibergesellschaft SRT Electrified Train Co. Ltd. (SRTET), eine Tochtergesellschaft der State Railway of Thailand (SRT) auf, mehr Züge auf der 25,7 Kilometer langen Strecke zwischen dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi und der Endstation Makkasan einzusetzen.

Zwar verfügt die Gesellschaft insgesamt über neun Züge, jedoch werden davon lediglich fünf bis sechs eingesetzt, da die restlichen ausschließlich bei Ausfällen betrieben werden. Gemäß Chitphol Promdontree, Präsident der State Enterprise Electrified Train Workers‘ Union (SEETU), können die sechs Züge insgesamt 72.000 Fahrgäste pro Tag transportieren. Tatsächlich jedoch nutzen über 5.000 Passagiere mehr täglich die Züge, weshalb Berufspendler lange Wartezeiten auf den Bahnsteigen und chronisch überfüllte Waggons in Kauf nehmen müssen.