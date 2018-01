Von: Björn Jahner | 13.01.18

NAKHON SRI THAMMARAT: Nach der hitzigen Diskussion über überteuerte Getränke- und Essenspreise an den Aiports Suvarnabhumi und Don Mueang in den vergangenen Tagen, haben sich Reporter der „Daily News“ auf Recherche begeben und kommen zu der Erkenntnis, dass Fluggäste nicht an allen Flughäfen des Landes übervorteilt werden.

Mit gutem Beispiel voran geht zum Beispiel der Nakhon Sri Thammarat Airport. An dem Flughafen im Süden des Landes sind Gerichte bereits für 65 Baht erhältlich – und den Fluggästen gefällt’s. Songthai W. erklärt den Reportern, dass vergleichbare Speisen außerhalb des Airports zwar lediglich zwischen 30 und 50 Baht kosten würden, doch der höhere Preis durchaus angemessen sei, in puncto Qualität der Zutaten und des guten Geschmacks. Es werden auch „Mama“-Instantnudeln für 25 Baht pro Becher angeboten, heißes Wasser gibt es gratis obendrauf. Flughafendirektor Suksawat Suwanno betont, dass die Preisgestaltung in allen Shops im Airport fair sei und dass viele sogar dieselben Preise aufrufen würden, wie Geschäfte außerhalb des Flughafens. Suksawat folgend, sei dieses auf die staatlichen Vorschriften und günstigen Mietpreise zurückzuführen.



