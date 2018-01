Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.18

BOCHUM(dpa) - Nach scharfer Kritik von Großaktionären hat Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger den Kurs des Konzerns verteidigt. Nach Forderungen nach Zerschlagung sprach sich der Konzernchef für einen Erhalt des Unternehmens als Ganzes aus: «Mit unserer strategischen Weiterentwicklung sind wir angetreten, die Geschäfte von Thyssenkrupp zukunftsfähig zu machen. Gleichzeitig wollen wir die Größe und die Gemeinschaftsvorteile nutzen, um jedes einzelne Geschäft profitabler zu machen», sagte Hiesinger am Freitag auf der Hauptversammlung laut Redemanuskript. Der schwedische Finanzinvestor Cevian dagegen kritisiert die Struktur des Konzerns sowie einen «Wasserkopf» in der Verwaltung.



Gesamtmetall bleibt vor wichtiger Verhandlungsrunde hart



Berlin (dpa) - Vor der wichtigen vierten Verhandlungsrunde im Metall-Tarifkonflikt bleiben die Arbeitgeber beim entscheidenden Thema Arbeitszeit bei ihrer Linie. Der von der IG Metall verlangte teilweise Lohnausgleich für Teilzeitbeschäftigte verstoße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, betonte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger in der «Wirtschaftswoche». In dem Tarifstreit, der für bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigte geführt wird, kommen beide Seiten am Mittwoch in Böblingen zur vierten Verhandlungsrunde zusammen.

Angebotsfrist für insolvente Airline Niki endet



Korneuburg (dpa) - Das Rennen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki geht in die wohl entscheidende Runde. Bis Freitagmitternacht hatten Bieter eine zweite Chance, ein Angebot abzugeben - diesmal im österreichischen Insolvenzverfahren. Darunter war erneut der österreichische Luftfahrtunternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda. Die Billigfluggesellschaft Ryanair ist zumindest an Teilen von Niki interessiert. Ob auch Tuifly ein neues Angebot vorgelegt hat, war bis Freitagnachmittag unklar. Auch der Reiseveranstalter Thomas Cook (Condor) hatte im deutschen Insolvenzverfahren mitgeboten. Am Freitag wollte sich das Unternehmen nicht äußern, ob es wieder im Boot ist. Im deutschen Verfahren hatte der britisch-spanische Luftfahrtkonzern IAG mit seiner Billigtochter Vueling den Zuschlag erhalten.

IEA erwartet «explosionsartigen» Anstieg der US-Ölförderung



Paris (dpa) - Wegen des jüngsten Höhenflugs der Ölpreise erwarten immer mehr Experten einen starken Anstieg der Fördermenge in den USA. Laut dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) rechnen Experten des Interessenverbands der führenden Industriestaaten gar mit einem «explosionsartigen» Wachstum der amerikanischen Ölproduktion in diesem Jahr. Am Donnerstag hatte sich das Ölkartell Opec im jüngsten Monatsbericht ganz ähnlich geäußert.

Deutschland bei schnellem Internet weiterhin im EU-Mittelfeld



Wiesbaden (dpa) - Deutschland kommt beim Ausbau des schnellen Internets nur schleppend voran und bleibt im EU-Schnitt Mittelmaß. Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes verfügten im vergangenen Jahr 42 Prozent aller hiesigen Unternehmen mit Zugang zum Internet und mindestens 10 Beschäftigten über einen festen Breitbandanschluss mit einer vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Das waren zwar vier Prozentpunkte mehr als 2016, wie die Wiesbadener Behörde am Freitag mitteilte. Doch trotz des Zuwachses liegt Deutschland wie in den Vorjahren im europäischen Mittelfeld und nur knapp über dem Durchschnitt aller 28 EU-Staaten (40 Prozent).

Dax klettert wieder über 13.400 Punkte - MDax auf Rekordhoch



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag gute Laune unter den Anlegern breit gemacht. Bis zum Nachmittag gewann der Leitindex Dax 0,97 Prozent auf 13.409,78 Punkte, was im Wochenverlauf ein Plus von aktuell 1,2 Prozent bedeutet. Der Index der 50 mittelgroßen Unternehmen, der MDax, stieg am Nachmittag um 0,72 Prozent auf 27.403,50 Punkte. Der SDax, der die geringer kapitalisierten Standardwerte enthält, rückte um 0,85 Prozent auf 12.507,62 Punkte vor. Der Technologie-Index übersprang erstmals seit 2001 wieder die Marke von 2.700 Punkten und legte zuletzt um 0,65 Prozent auf 2.700,91 Zähler zu.