Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.17

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund hat mit seinem neuen Trainer Peter Stöger einen Schritt aus der Krise getan. Im ersten Spiel unter dem Österreicher errang der Fußball-Bundesligist beim FSV Mainz 05 einen 2:0 (0:0)-Erfolg. Für den BVB war dies der erste Bundesliga-Sieg seit zweieinhalb Monaten. Eintracht Frankfurt zeigte sich drei Tage nach dem 0:1 gegen Bayern München gut erholt und gewann beim Hamburger SV mit 2:1 (2:1). Für den HSV wird es im Kampf um den Klassenerhalt damit immer enger. Der SC Freiburg gewann beim 1:0 (1:0) über Borussia Mönchengladbach wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Liga. RB Leipzig droht den Anschluss an den Tabellenführer Bayern München zu verlieren. Die Sachsen kamen beim VfL Wolfsburg nur zu einem 1:1 (0:1).



Frankreich und Schweden im Halbfinale der Handball-WM



Leipzig (dpa) - Schwedens Handball-Frauen spielen bei der Weltmeisterschaft erstmals um eine Medaille. Im Duell mit Deutschland-Bezwinger Dänemark behielten die Schwedinnen am Dienstag in Leipzig vor 2387 Zuschauern mit 26:23 (13:11) die Oberhand und zogen als erstes Team ins Halbfinale ein. Dort treffen die Skandinavierinnen am Freitag auf den Olympia-Zweiten Frankreich, der sich im Anschluss gegen Montenegro mit 25:22 (12:10) behauptete.

Claudia Pechstein sagt Start bei Eisschnelllauf-EM in Russland ab



Berlin (dpa) - Claudia Pechstein hat nach ihren überraschenden Erfolgen im Eisschnelllauf-Weltcup ihren Start bei den Europameisterschaften im russischen Kolomna vom 5. bis 7. Januar abgesagt. «Die Titelkämpfe haben im Olympia-Jahr für mich keinerlei Bedeutung - zumal meine Lieblingsstrecke nicht auf dem Programm steht», erklärte die fünfmalige Olympiasiegerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Erstmals werden in Kolomna Medaillen auf den Einzelstrecken vergeben, bisher standen in der EM-Geschichte nur Mehrkämpfe auf dem EM-Programm.

Skicrosserin Zacher holt zweites Podestresultat im Olympia-Winter



Arosa (dpa) - Skicrosserin Heidi Zacher hat im zweiten Weltcup des Olympia-Winters erneut den zweiten Platz geholt. Allerdings musste die beste Fahrerin im deutschen Team dazu in Arosa nicht bis ins Finale vordringen, sondern profitierte vom witterungsbedingten Abbruch der K.o.-Runden am Dienstagabend. Deswegen wurden die Platzierungen aus der Qualifikation als Endergebnis gewertet. Schneller in der Quali war nur Sandra Näslund aus Schweden.

Deutsche Wasserballer verlieren gegen Russland im Fünfmeterwerfen



Dresden (dpa) - Deutschlands Wasserballer haben zum Auftakt der Weltliga nur hauchdünn eine Überraschung verpasst. Die Mannschaft des Deutschen Schwimm-Verbandes unterlag in der Europa-Gruppe B in Dresden dem favorisierten WM-Achten Russland erst im Fünfmeterwerfen mit 11:12 (1:3, 2:2, 3:2, 2:1/3:4) Toren.

ALBA Berlin unterliegt im Eurocup überraschend Limoges



Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin muss im Eurocup um den zweiten Platz in der Gruppe C bangen. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner dem französischen Vertreter CSP Limoges nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 78:84 (47:42). ALBA war allerdings bereits vor dem Spiel für die Top16-Runde qualifiziert. Beste Berliner Werfer waren Stefan Peno mit 13 und Luke Sikma und Bogdan Radosavljevic mit je 11 Punkten.

Brasilianer aus Porto Alegre im Finale der Club-WM



Al Ain (dpa) - Die Fußballer von Gremio Porto Alegre haben das Endspiel um die Club-Weltmeisterschaft erreicht. Die Brasilianer schlugen am Dienstag im Halbfinale CF Pachuca aus Mexiko in Al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Im Finale am kommenden Samstag (16. Dezember) treffen sie auf den Gewinner des zweiten Halbfinalspiels zwischen dem Titelverteidiger Real Madrid und dem krassen Außenseiter Al-Jazira Abu Dhabi.

Skandalboxer Tyson Fury akzeptiert rückdatierte Dopingsperre



London (dpa) - Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat eine rückdatierte zweijährige Dopingsperre akzeptiert und könnte schon bald in den Boxring zurückkehren. Dafür muss der 29 Jahre alte Brite, der in seinem letzten Kampf im November 2015 Wladimir Klitschko besiegt hatte, allerdings zunächst seine Profibox-Lizenz zurückbekommen. Furys Sperre gilt rückwirkend bereits ab dem 13. Dezember 2015 und läuft in der Nacht zu Mittwoch aus. Darüber informierte der Skandalboxer selbst am Dienstag bei Twitter.