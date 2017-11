Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.17

STUTTGART (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat ohne den suspendierten Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang auch bei Aufsteiger VfB Stuttgart verloren. Nach dem 1:2 (1:1) wartet der BVB von Trainer Peter Bosz seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Chadrac Akolo (5. Minute) und Josip Brekalo (51.) trafen am Freitagabend für die Gastgeber und bescherten ihrem Coach Hannes Wolf im ersten Duell mit seinem Ex-Club den ersten Sieg. Der Ausgleich von Maximilian Philipp (45.+3) nach dem zuvor verschossenen Elfmeter von André Schürrle war für den BVB vor 58.932 Zuschauern zu wenig.



Chris Coleman tritt als Trainer von Wales zurück



Cardiff (dpa) - Chris Coleman ist als Trainer der walisischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Das gab der Verband am Freitagabend auf seiner Homepage bekannt. Der 47-Jährige hatte mit Wales bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich überraschend das Halbfinale erreicht, in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland scheiterten sie allerdings in der Gruppenphase. Hinter Serbien und Irland reichte es nur für Rang drei. Laut britischen Medienberichten soll Coleman Trainer beim englischen Zweitligisten Sunderland werden.

2. Liga: Bielefeld verpasst erneut Heimsieg - Sandhausen gewinnt



Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut einem Heimsieg verpasst. Trotz früher Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tom Schütz (7. Minute) mussten sich die Ostwestfalen gegen Eintracht Braunschweig am Freitagabend mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Erst traf Eintracht-Stürmer Suleiman Abdullahi (56.) zum Ausgleich, dann Jan Hochscheidt (63.) zum 2:1 für die Gäste. Leandro Putaro (90.) rettete der Arminia mit seinem späten Tor noch einen Punkt. Mit zwei Treffern schoss Angreifer Richard Sukuta-Pasu SV Sandhausen zum 2:1 (1:0) Sieg beim SV Darmstadt 98.

Euroleague: Bamberg kassiert bittere Niederlage in Mailand



Mailand (dpa) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague einen Sieg bei Olimpia Mailand leichtfertig aus der Hand gegeben. Der deutsche Serienmeister verlor am Freitagabend beim 27-fachen italienischen Champion nach klarer Führung noch mit 62:71 (35:27) und kassierte im achten Match die vierte Niederlage. Beste Werfer beim Bundesligisten waren Dorell Wright (12 Punkte) und der Slowene Aleksej Nikolic (11).

Goffin komplettiert Halbfinale der Tennis-WM und trifft auf Federer



London (dpa) - Der belgische Tennis-Profi David Goffin hat sich den letzten freien Platz im Halbfinale der Tennis-Weltmeisterschaft gesichert und spielt dort gegen den Topfavoriten Roger Federer. Der 26 Jahre alte Goffin besiegte am Freitagnachmittag in London souverän den Österreicher Dominic Thiem 6:4, 6:1 in dem entscheidenden Spiel um den Einzug in die Vorschlussrunde. Für den Belgier war es in seinem dritten Gruppenspiel der zweite Sieg. Der Weltranglisten- Vierte Thiem schied nach seiner zweiten Niederlage in seiner dritten Partie aus.

DEL: Meister München patzt überraschend gegen Schwenningen



München (dpa) - Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Titelverteidiger unterlag am Freitag in der DEL den Schwenninger Wild Wings mit 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) und musste mit 43 Punkten die Tabellenführung an die Nürnberg Ice Tigers (44) abgeben. Die Franken gewannen bereits am Donnerstag in Bremerhaven mit 5:4. Die Eisbären Berlin kamen durch ein klares 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt näher an das Spitzenduo heran und festigten mit 42 Zählern den dritten Rang.

Joel Dufter schafft Olympia-Norm mit Platz neun über 1.000 Meter



Stavanger (dpa) - Der deutsche Meister Joel Dufter hat am Freitag als zweiter Eisschnellläufer die Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang geknackt. Über 1.000 Meter belegte der 22 Jahre alte Inzeller in 1:09,46 Minuten den neunten Platz, nachdem er schon vor Wochenfrist in Heerenveen auf Rang zwölf die halbe Norm erfüllt hatte.



IOC verkündet am 5. Dezember Entscheidung im Doping-Fall Russland



Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee wird die Entscheidung über Sanktionen gegen Russland am 5. Dezember in Lausanne verkünden. Das teilte das IOC am Freitag mit. Das Exekutivkomitee wird die Entscheidung über die Folgen des aufgedeckten systematischen Dopings in Russland auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse der von Samuel Schmid und Denis Oswald geleiteten Kommissionen treffen. Während das IOC auf einen kompletten Ausschluss von den Sommerspielen 2016 in Rio verzichtet hatte und den Wintersportverbänden die individuelle Startrecht-Überprüfung überlassen hatte, ist mit Blick auf die Winterspiele im Februar in Pyeongchang auch ein Bann des ganzen russischen Teams möglich.