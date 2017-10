Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.17

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 arbeitet weiter erfolgreich an einer Rückkehr auf die internationale Fußball-Bühne. Der Revierclub von Trainer Domenico Tedesco setzte sich zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags am Freitagabend mit 2:0 gegen den FSV Mainz 05 durch. Die Treffer in der Veltins Arena erzielten Nationalspieler Leon Goretzka in der 13. Minute und der Österreicher Guido Burgstaller in der 74. Minute. Während die Schalker den zweiten Sieg in Folge feierten und zumindest für einen Tag auf Rang vier kletterten, endete die kleine Serie der Mainzer nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage.

DFB-Frauen kassieren Rückschlag in WM-Quali: 2:3 gegen Island

Wiesbaden (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag am Freitag in Wiesbaden Island mit 2:3 und kassierte nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage. Dagny Brynjarsdottir brachte die Gäste nach einer Unsicherheit von Torhüterin Laura Benkarth in Führung. Nach dem Ausgleich durch Alexandra Popp, die nach einer Verletzungspause wieder im Kader stand, machten Elin Metta Jensen und erneut Brynjarsdottir den verdienten Sieg für die Gäste perfekt. Der Anschlusstreffer durch die eingewechselte Lea Schüller kam zu spät. Island übernahm damit zunächst die Führung in der WM-Qualifikationsgruppe 5.

Gold und Silber für Welte und Grabosch im 500-m-Zeitfahren

Berlin (dpa) - Einen Tag nach dem zweiten Platz im Teamsprint hat Miriam Welte aus Kaiserslautern bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin die Goldmedaille im 500-Meter-Zeitfahren gewonnen. Pauline Grabosch aus Erfurt machte als Zweite den deutschen Doppelsieg perfekt. Welte wurde am Freitag in 33,321 Sekunden gestoppt und lag damit klar vor Grabosch, die 33,559 Sekunden benötigte. Die Russin Daria Schmelewa wurde Dritte. Für Welte ist es die zweite EM-Einzelmedaille nach ihrem dritten Platz über 500 Meter bei den Titelkämpfen 2014 in Grenchen. Die erst 19-jährige Grabosch hatte bereits im Vorjahr den zweiten Platz hinter Schmelewa belegt.

Hamilton bestimmt Formel-1-Training in Austin

Austin (dpa) - Lewis Hamilton hat auch das zweite Training vor dem Formel-1-Rennen in Austin dominiert. Der WM-Spitzenreiter ließ am Freitag in seinem Mercedes den Red-Bull-Piloten Max Verstappen fast vier Zehntelsekunden hinter sich. Als Dritter war Sebastian Vettel im Ferrari sogar 0,524 Sekunden langsamer als sein britischer Titelrivale. Vettel musste allerdings wegen eines kapitalen Drehers längere Zeit pausieren und konnte daher nicht sein gesamtes Programm abspulen. Hamilton liegt vor dem viertletzten Saisonrennen am Sonntag bereits 59 Punkte vor Vettel und könnte daher in Texas vorzeitig zum vierten Mal Weltmeister werden.

Görges und Witthöft erreichen Tennis-Finals auf WTA-Tour

Moskau/Luxemburg (dpa) - Die Tennisspielerinnen Carina Witthöft und Julia Görges haben bei ihren internationalen Turnier-Auftritten jeweils das Finale erreicht. Die an Nummer sieben gesetzte Görges gewann am Freitag in Moskau gegen die Russin Natalia Wichljanzewa mit 6:2, 2:6, 7:5 und greift nach ihrem dritten Turniersieg. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe trifft im Endspiel am Samstag auf die Russin Darja Kassatkina. Beim WTA-Turnier in Luxemburg setzte sich Witthöft mit einem Sieg im Halbfinale gegen Qualifikantin Pauline Parmentier aus Frankreich durch. Im ersten Tourfinale ihrer Laufbahn geht es für die Weltranglisten-73. gegen Elise Mertens aus Belgien.

Wolfsburgs Furchner mit 900. Spiel - Nürnberg verteidigt DEL-Spitze

Nürnberg (dpa) - Stürmer Sebastian Furchner von den Grizzlys Wolfsburg hat beim 6:2 gegen die Adler Mannheim sein 900. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga absolviert. Der Top-Scorer steuerte zum siebten Sieg im 14. Saisonspiel am Freitag den Treffer zum 2:0 bei. Der Vizemeister kommt nach schlechtem Saisonstart immer besser in Schwung und ist mit 20 Punkten Tabellen-Achter. Die Nürnberg Ice Tigers verteidigten die Tabellenführung durch ein 2:1 nach Penaltyschießen im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Eisbären Berlin. Den Gästen gelang erst in der Schlussminute der Ausgleich durch Sean Backmann.

WM-Affäre: DFB muss 19,2 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund muss in der WM-Affäre Steuern in Höhe von 19,2 Millionen Euro nachzahlen. Der Verband gab am Freitag bekannt, vom Finanzamt Frankfurt am Main einen geänderten Steuerbescheid für das WM-Jahr 2006 erhalten zu haben. Der DFB will den Steuerbescheid jedoch anfechten. «Die in den geänderten Bescheiden festgesetzten Steuern wird der DFB fristgerecht zahlen und anschließend auf dem Rechtsweg die Rechtmäßigkeit der Steuerbescheide überprüfen lassen», heißt es in einer Mitteilung. Das Finanzamt wirft dem Verband vor, den Fiskus bei der Rückzahlung eines ominösen Darlehens von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus im Jahr 2005 bewusst getäuscht zu haben.

Bierhoff wird Fußball-Direktor: DFB gibt sich neue Struktur

Frankfurt/Main (dpa) - Der bisherige Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff wird beim Deutschen Fußball-Bund in Zukunft die alleinige Verantwortung für den sportlichen Bereich tragen. Diese Personalie steht im Zentrum einer Strukturreform, die das Präsidium des DFB am Freitag in Frankfurt am Main beschloss. Der frühere Nationalstürmer wird demnach neuer DFB-Direktor für die Bereiche Nationalmannschaften und Fußball-Entwicklung. In seinen Kompetenzbereich fallen die beiden Nationalmannschaften der Männer und Frauen, die Junioren-Nationalteams, die Talentförderung und auch die geplante DFB-Akademie, die ab 2018 gebaut werden soll.

Heynckes stellt klar: Trainerjob beim FC Bayern nur bis Saisonende

München (dpa) - Nach seinem positiven Beginn beim FC Bayern München hat Jupp Heynckes erste Fragen nach einem möglichen längeren Comeback auf der Trainerbank entschieden abgewehrt. «Solch eine Frage ist viel zu früh», sagte der 72-Jährige am Freitag in München und stellte klar: «Wenn ich sage, ich übernehme das interimistisch, dann ist das so.» Seine vierte Amtszeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister sei mit der Vereinsführung «ganz klar vereinbart» bis zum Saisonende.

Blatter und Platini als Gäste von Putin zu Fußball-WM eingeladen

Zürich (dpa) - Die gesperrten Fußball-Funktionäre Joseph Blatter und Michel Platini haben von Russlands Staatschef Wladimir Putin eine persönliche Einladung für einen WM-Besuch im kommenden Sommer erhalten. «Die Weltmeisterschaft wird ein großes Fußball-Fest, und wir freuen uns auf alle Gäste. Und wir freuen uns auf alte Freunde», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge am Freitag in Sotschi. Der ehemalige FIFA-Chef Blatter hat schon angekündigt, Putins Einladung zur WM vom 14. Juni bis 15. Juli annehmen zu wollen.

Handball-Reform perfekt: Champions League ab 2020 mit zwölf Teams

Wien (dpa) - Die Reform der Handball-Champions-League ist beschlossene Sache. Ab der Saison 2020/21 soll die Königsklasse mit nur noch zwölf Teams ausgetragen werden, teilte die Europäische Handball-Föderation am Freitag mit. Demnach spielen künftig nur noch die Meister der acht besten Nationen sowie vier weitere Mannschaften den wichtigsten Club-Titel auf internationalem Parkett aus. Darunter wird eine European Handball League mit 24 Teams eingeführt. Der EHF-Pokal ersetzt dann als dritter Wettbewerb den derzeitigen Challenge Cup.

FC Bayern bestreitet Winter-Trainingslager wieder in Katar

München (dpa) - Der FC Bayern München wird trotz der kurzen Winterpause in der WM-Saison vor dem Rückrundenstart wieder ein Trainingslager in Katar bestreiten. Das bestätigte Trainer Jupp Heynckes am Freitag. Der zeitliche Ablauf stehe aber noch nicht fest, erklärte der 72-Jährige. Er habe «zwei Szenarien» in seinem Kopf. Im Gespräch ist ein Trainingscamp von fünf bis sechs Tagen auf der Anlage der Aspire Academy.

NBA: Zipser verliert mit Chicago zum Auftakt gegen Toronto

Toronto (dpa) - Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls zum Saisonauftakt in der nordamerikanischen NBA eine Niederlage kassiert. Mit 101:117 unterlag das Team aus Illinois gegen die Toronto Raptors. Zipser, der bei den Bulls in der Anfangsformation stand, erzielte sieben Punkte. Außerdem verbuchte der 23-jährige Heidelberger fünf Rebounds und drei Assists. Chicagos erfolgreichster Punktesammler war Centerspieler Robin Lopez mit 18 Zählern.

Los Angeles schlägt Chicago Cubs und erreicht World Series

Chicago (dpa) - Die Los Angeles Dodgers stehen erstmals seit 29 Jahren wieder im Finale um den wichtigsten Baseball-Titel der Welt. Das Team aus Kalifornien setzte sich 11:1 gegen Titelverteidiger Chicago Cubs durch und entschied die Best-of-7-Serie mit 4:1 für sich. In der World Series der US-amerikanischen Major League Baseball trifft Los Angeles nun entweder auf die New York Yankees oder die Houston Astros. Nach fünf Spielen und zuletzt drei Siegen in Serie führen die Yankees 3:2.