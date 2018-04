Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.18

Freiburgs Cheftrainer Christian Streich (C) reagiert beim Bundesliga-Fußballspiel zwischen Hamburger SV und SC Freiburg in Hamburg. Foto: epa/Srdjan Suki

Hamburger SV siegt im Abstiegskampf - BVB bezwingt Leverkusen klar

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den dringend benötigten Sieg eingefahren.

Gegen den SC Freiburg setzten sich die Hanseaten am Samstag mit 1:0 durch und haben als Tabellen-17. nun noch fünf Punkte Rückstand auf die Breisgauer sowie die weiteren Konkurrenten aus Mainz und Wolfsburg. Im Kampf um einen Champions-League-Platz deklassierte 1899 Hoffenheim den direkten Konkurrenten RB Leipzig am 31. Spieltag mit einem 5:2. Borussia Dortmund gewann ebenfalls deutlich mit 4:0 gegen Bayer Leverkusen.

Paderborn und Magdeburg feiern vorzeitigen Aufstieg in 2. Bundesliga

Leipzig (dpa) - Der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg haben vier Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.

Die Ostwestfalen setzten sich am Samstag mit 3:0 (3:0) gegen die SpVgg Unterhaching durch und können wie der mit 2:0 (2:0) gegen Fortuna Köln siegreiche FCM nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze der 3. Liga verdrängt werden. Bei noch neun zu vergebenen Punkten im Saisonendspurt haben Tabellenführer Paderborn und die punktgleichen Bördeländer uneinholbare 14 Zähler Vorsprung auf Verfolger SV Wehen Wiesbaden.

Manchester United im englischen Pokalfinale

London/West Bromwich (dpa) - José Mourinho greift auch im zweiten Jahr als Trainer von Manchester United nach einem Titel.

Die Red Devils setzten sich am Samstag im Halbfinale des FA-Cups im Londoner Wembleystadion mit 2:1 (1:1) gegen Tottenham Hotspur durch. Alexis Sanchez (24. Minute) und Ander Herrera (62.) erzielten die Tore für den englischen Fußball-Rekordmeister. Die Spurs waren durch einen Treffer von Dele Alli (11.) früh in Führung gegangen. Im Finale ebenfalls in Wembley am 19. Mai trifft Man United auf den FC Chelsea oder den FC Southampton, die sich am Sonntag im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt Test gegen Frankreich

Berlin (dpa) - Im zweiten Eishockey-Testspiel gegen Frankreich innerhalb von 48 Stunden hat Silbermedaillengewinner Deutschland 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gewonnen.

Das entscheidende Tor nach 1:57 Minuten der Verlängerung erzielte Yasin Ehliz. Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Wellblechpalast von Berlin stand NHL-Star Leon Draisaitl am Samstag zum ersten Mal auf dem Eis und gab auch die Vorlage zum ersten Tor von Ehliz für die DEB-Auswahl in der regulären Spielzeit. Am Donnerstag hatte die Nationalmannschaft in Wolfsburg noch mit 7:1 gesiegt.

Füchse nach Viertelfinal-Hinspielpleite bei Nexe vor dem Euro-Aus

Berlin (dpa) - Die von Verletzungen arg gebeutelten Füchse Berlin stehen im EHF-Pokal vor dem Aus.

Im Viertelfinalhinspiel verlor das Berliner Rumpfteam beim kroatischen Vertreter RK Nexe nach schwacher Offensivleistung mit 20:28 (9:12). Im Rückspiel am kommenden Samstag brauchen die Füchse nun ein kleines Wunder, um doch noch den Sprung ins Final Four in Magdeburg zu schaffen. Bester Berliner Werfer waren Fabian Wiede und Hans Lindberg mit je fünf Treffern.

Zverev scheitert im Tennis-Halbfinale von Monte Carlo

Monte Carlo (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Monte Carlo im Halbfinale gescheitert.

Einen Tag nach seinem 21. Geburtstag unterlag der Hamburger dem Japaner Kei Nishikori 6:3, 3:6, 4:6. Beim Stande von 4:5 im dritten Satz gab der Weltranglisten-Vierte am Samstag sein Aufschlagspiel ab. Eine verschlagene Rückhand besiegelte nach 2:13 Stunden sein Aus. Zverev verpasste damit bei dem mit 5,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event in seiner Wahlheimat sein insgesamt viertes Finale der Masters-Kategorie. Nishikori trifft am Sonntag auf den Spanier Rafael Nadal. Der Weltranglisten-Erste hatte zuvor den Bulgaren Grigor Dimitrow 6:4, 6:1 bezwungen.

Volleyball-Meister Schwerin geht im Playoff-Finale in Führung

Stuttgart (dpa) - Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft den ersten Schritt zur Titelverteidigung gemacht.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Felix Koslowski gewann das umkämpfte Auftaktspiel der Best-of-Five-Serie am Samstag beim Vize-Meister MTV Stuttgart mit 3:2 (21:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:12) und ging mit 1:0 in Führung. Beste Punktesammlerin für das Team aus Mecklenburg-Vorpommern war Greta Szakmáry (25), für Stuttgart traf Nikoleta Perovic (21) am häufigsten.

Titelverteidiger Selby scheitert bei Snooker-WM in der ersten Runde

Sheffield (dpa) - Titelverteidiger Mark Selby ist bei der Snooker-Weltmeisterschaft überraschend in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 34 Jahre alte Engländer verlor am Samstagabend in Sheffield gegen seinen erfahrenen Landsmann Joe Perry 4:10. Selby kam von Beginn an nicht ins Spiel und lag schnell mit 0:4 zurück. Der Weltmeister kam in der Folge zwar bis auf 2:4 heran, verlor dann aber noch mal drei Durchgänge und ging mit einem 2:7-Rückstand in die Spielpause. In der zweiten Sitzung der Begegnung konnte Selby von 2:8 noch auf 4:8 verkürzen, doch dann machte Perry, mit 43 Jahren der älteste Akteur der WM, den Überraschungserfolg perfekt.