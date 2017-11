Myanmar entsendet Botschafter in den Vatikan

Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

VATIKANSTADT (dpa) - Erstmals hat Myanmar einen Botschafter an den Heiligen Stuhl entsandt. Papst Franziskus traf am Donnerstag wenige Wochen vor seiner Reise in das südostasiatische Land San Lwin, der dem katholischen Kirchenoberhaupt sein Beglaubigungsschreiben überreichte, wie der Vatikan mitteilte.

Am 26. November bricht Franziskus von Rom zunächst nach Bangladesch auf, von wo aus er nach Myanmar weiterreist. Wegen der Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya steht die Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi massiv in der Kritik. Seit August sind mehr als 600.000 Rohingya aus Myanmar geflohen.

Der Heilige Stuhl und Myanmar hatten im Mai vereinbart, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Der Vatikan wird in Myanmar durch einen Apostolischen Nuntius vertreten. Der Diplomat Lwin wird als Botschafter am Heiligen Stuhl nicht im Vatikan residieren, sondern in Österreich ansässig sein, wie Radio Vatikan berichtete.