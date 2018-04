Foto: The Nation

PHUKET: Die Polizei hat am Montag einen Thai festgenommen, der einer Russin deren goldene Halskette entrissen haben soll.

Die Urlauberin spazierte am Strand Naihan entlang, als ein Motorradfahrer anhielt und sie mitnehmen wollte – ohne Bezahlung. Doch der Thai brachte die Russin nicht zum gewünschten Ziel, sondern zu einem Fußballplatz am Promthep-Kap. Dort griff er nach der goldenen Halskette der Touristin und flüchtete. Bei Auswertung von Überwachungskameras kam die Polizei dem Räuber auf die Spur. Er wurde am Montag im Bezirk Krathu geschnappt.