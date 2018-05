Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.18

BANGKOK: Thailand hat mit Moriya Jutanugarn einen weiteren Golf-Star. Die 23-Jährige gewann die LA Open und damit ihr erstes Turnier auf der LPGA Tour.

Mit 272 Schlägen verwies die Thai in Los Angeles Park In-Bee aus Südkorea und Ko Jin-Young aus Südkorea mit jeweils 274 Schlägen auf den geteilten zweiten Rang. Der Erfolg kommt nicht überraschend. Denn Moriya hatte im letzten und in diesem Jahr mehrere Top-Ten-Platzierungen. Mit dem Turniererfolg schob sie sich in der Weltrangliste auf Rang 11. Und mit dem Preisgeld von 225.000 US-Dollar hat sie sich insgesamt 3,17 Millionen Dollar erspielt. Nach Annika und Charlotta Sorenstam aus Schweden sind Moriya und Ariya Jutanugarn erst das zweite Geschwisterpaar, das ein LPGA-Turnier gewonnen hat. Auf Ariya kommen bereits sieben LPGA-Siege. Doch seit dem Vorjahr schwächelt die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste.