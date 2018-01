RATCHABURI: Mit Christian Ziege will Ratchaburi Mitr Phol in der neuen Saison ganz vorne mitmischen. Der Fußball-Erstligist belegte in der letzten Saison unter dem spanischen Trainer Juan José Rojo Martín, bekannt als „Pacheta“, den sechsten Tabellenplatz.

Mit dem deutschen Coach soll das Team unter den ersten vier landen. Ziege hat laut dem Teammanager Tanawat Nitikarnchana einen Vertrag über ein Jahr erhalten. Mit dem 45-Jährigen hat sich Ratchaburi FC einen Ex-Europameister und ehemaligen Spieler des FC Bayern München geholt. Zieges weitere Stationen waren der AC Mailand, FC Middlesbrough, Liverpool, Tottenham und Gladbach. Zuletzt hatte er den spanischen Drittligisten Atletico Baleares trainiert. Dort war er im März letzten Jahres entlassen worden.