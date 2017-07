Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.17

PATTAYA: Behörden haben am Dienstag in Jomtien das Hotel Longma Pattaya und die beiden Touragenturen Tongyi Tour und Muangthai International Travel Group als von Chinesen illegal betriebene Unternehmen geschlossen und vier Personen verhaftet.

Das Hotel wurde ohne Lizenz betrieben, die beiden Touragenturen hatten sich auf sogenannte Zero-Dollar-Touren für Urlauber aus der Volksrepublik China spezialisiert. Chinesen hatten mit gefälschten thailändischen ID Cards die Betriebe eröffnet.

Mitarbeiter der Polizeieinheit 191 Patrol, der Behörde gegen Geldwäsche und der lokalen Polizei stellten Vermögenswerte in Höhe von 200 Millionen Baht sicher. Besitzer war ein Chinese, der den thailändischen Namen „Anuchit Maorungruang” angenommen hatte. „Anuchit“ und drei seiner chinesischen Helfer sitzen in Haft.

Laut „Thai PBS“ hatte die Behörde gegen Geldwäsche bei einer ersten Razzia am 24. Juni 42 Immobilien und Vermögenswerte von „Anuchit“ und seinen Mitarbeitern in Höhe von 100 Millionen Baht beschlagnahmt. Am 14. Juli folgte die Order, weitere 11 Immobilien und Vermögenswerte in Höhe von 200 Millionen Baht zu konfiszieren.