Von: Björn Jahner | 16.11.17

HAT YAI/KUALA LUMPUR: Das malaysische Tourismus- und Kulturministerium bietet neu Reisepakete mit der Bahn vom Süden Thailands nach Malaysia an.

Das „Malaysia Rail Package“ ist am Bahnhof in Hat Yai sowie in vielen Reisebüros im tiefen Süden Thailands erhältlich und soll den grenzüberschreitenden Tourismus zwischen beiden Ländern promoten. Gleichzeitig werden mit der Aktion das 60-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Thailand und Malaysia gewürdigt. Im Startpreis von 4.451 Baht sind Hin-/ Rückfahrttickets zwischen Hat Yai und dem jeweiligen Ziel in Malaysia, Übernachtungen, Verpflegung sowie Eintrittspreise für Attraktionen und Aktivitäten inklusive.



Gemäß dem malaysischen Tourismus- und Kulturminister, stellen Thais die viertstärkste Urlaubergruppe dar. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl thailändischer Reisender um 32,7 Prozent auf 1,78 Millionen Besucher an. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres besuchten bereits 813.000 Thais Malaysia, im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres ein Anstieg um 9,8 Prozent.



Infos: http://tourismmalaysia.gov.my.