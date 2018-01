Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.18

BANGKOK: Ab Ende Januar soll der Mindestlohn als verspätetes Geschenk zum Neuen Jahr um täglich mindestens 15 Baht angehoben werden.

Laut Arbeitsminister Polizei-General Adul Saengsingkaew will der für den Mindestlohn zuständige Ausschuss am 15. Januar zusammenkommen und eine Erhöhung beschließen. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der Regierung zusammen. Der Mindestlohn beläuft sich seit drei Jahren je nach Provinz auf täglich 300 bis 310 Baht. Gewerkschaften hatten in den letzten Monaten wegen der stark angestiegenen Lebenshaltungskosten eine Erhöhung auf 360 Baht gefordert. Auch Ministerpräsident Prayut Chan-ocha hat eine vertretbare Anhebung verlangt. Jarin Chakkaphark, Staatssekretär im Arbeitsministerium, geht von einer Erhöhung über 15 Baht aus.