PATTAYA/HUA HIN: Das Betreiberunternehmen der neuen Fährverbindung zwischen Pattaya und Hua Hin will seine Flotte auf insgesamt vier Schiffe aufstocken, um nach eigenen Angaben steigenden Touristenzahlen Rechnung zu tragen.

Preecha Tantipura folgend, Präsident der Royal Passenger Liner Company, die nach einer Ausschreibung im vergangenen Jahr den Zuschlag für Strecke zwischen den beiden Touristenzentren am Golf von Thailand erhielt, wird die neue Fährverbindung sowohl von Thais, als auch von Ausländern gut angenommen, da die Reisezeit für die 116 Kilometer lange Strecke auf dem Seeweg lediglich zwei Stunden beträgt.

Er informierte das „National News Bureau of Thailand“, dass bereits ab März drei weitere Fähren auf der Route eingesetzt werden sollen. Mit den insgesamt vier Fähren sollen dann zwei Fahrten pro Tag in jede Richtung angeboten werden.

Die Fähre startet am Hafen Bali Hai in Pattaya um 10.30 Uhr und erreicht Hua Hin um 12.30 Uhr. Zurück geht es um 13.30 Uhr, Pattaya ist um 15.30 Uhr erreicht. Auskünfte werden unter der Telefonnummer 038-488.999 (Pattaya-Büro) erteilt. Der Fahrpreis beträgt derzeit 999 Baht für Sitzplätze in der Economy Class, später 1.250 Baht pro Strecke.