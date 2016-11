THAILAND: Mit Massengebeten und Kerzenzeremonien unter dem Motto „Kerzenschein von Siam“ soll König Bhumibol Adulyadej am Silvesterabend, Samstag, 31. Dezember, landesweit geehrt werden, der am 13. Oktober 2016 nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren in Bangkok verstarb, informierte der stellvertretende Premierminister General Tanasak Patimaprakorn am Samstag die thailändischen Medien.

Statt Feuerwerk oder andere Unterhaltungsangebote sollen religiöse Rituale getreu der drei Staatssäulen „Nation, Religion, Monarchie“ gepflegt werden, um dem verstorbenen „Vater der Nation“ zu gedenken. Die Massengebete sollen auf dem Sanam-Luang-Platz in Bangkok sowie in 31.000 Tempeln und öffentlichen Plätzen des Landes durchgeführt werden.

General Tanasak folgend, werden die Aktivitäten landesweit um 21 Uhr mit einer 89 Sekunden langen Schweigeminute zu Ehren König Bhumibols beginnen. Die Massengebete sollen von 23.45 bis 23.50 Uhr andauern, bevor sich vom Jahr 2016 verabschiedet wird. Nach Mitternacht wird gemeinsam das Lied „New Year Greeting“ angestimmt, eine Komposition des geliebten, verstorbenen Monarchen, bevor am 1. Januar um 00.09 Uhr eine landesweite Kerzenzeremonie eingeleitet wird, um für das Wohl des Landes, der Monarchie und jedes einzelnen zu beten.