Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 01.02.17

PATTAYA: Beim 11. Golfturnier Honda LPGA Thailand vom 23. bis 26. Februar auf dem Siam Country Club`s Old Course in Pattaya gehen die Nummer 1 der Weltrangliste, die Neuseeländerin Lydia Ko, und die Nummer 2, die Thailänderin Ariya Jutanugarn, an den Start.

Unter den 70 teilnehmenden Spielerinnen sind weiter die Siegerin von 2013, Park In-Bee aus Südkorea, sowie aus Thailand Moriya Jutanugarn und Pornanong Phatlum. Es geht um ein Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar.



Der Kartenvorverkauf hat an den Schaltern von Thai Ticket Major sowie im Internet unter: www.thaiticketmajor.com begonnen.