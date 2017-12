Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.17

BANGKOK: Das auf dem Flughafen Suvarnabhumi wegen des Diebstahls eines Laptops festgenommene Schweizer Paar ist weiterhin in Haft und rechnet damit, Weihnachten in der Zelle zu verbringen.

Der Diebstahl trug sich bereits im Oktober zu, als die Schweizer auf dem Bangkoker Airport ankamen. Verhaftet wurden sie am 24. November, bevor sie an Bord ihres Flugzeugs in die Schweiz gehen konnten. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, was sich im Oktober abspielte. Die 56 Jahre alte Frau saß auf einem Stuhl, neben ihr eine Tasche mit dem Computer, den offensichtlich ein Passagier dort vergessen hatte. Die Frau zog den Laptop im Wert von 40.000 Baht aus der Tasche, verdeckte ihn mit einer Jacke, stand auf und ging mit ihrem 61 Jahre alten Ehemann davon. Wenig später tauchte der Besitzer des Computers auf und fand die leere Box. TV-Channel 3 hat das Video veröffentlicht und bezeichnet die beiden Schweizer als „raffiniert“. Nach ihrer Verhaftung bestritten die Schweizer die Tat, der Laptop gehöre ihnen, sagten sie aus. Später gestanden sie den Diebstahl. Gegenüber Schweizer Medien sagten beide, sie rechneten vorerst nicht mit der Entlassung aus der U-Haft. Ihr Gerichtstermin sei für den 11. Januar angesetzt worden, und ihnen drohe eine längere Gefängnisstrafe.