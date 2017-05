Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.17

PHUKET: Die City-Polizei ermittelt nach dem Tod eines Ladyboys in seiner Unterkunft im Bezirk Rassada. Die Polizei war am Freitagmorgen von Mitarbeitern des Apartmenthauses gerufen worden, weil aus dem Zimmer des Ladyboys im zweiten Geschoss ein scharfer Geruch kam.

Die Beamten öffneten die Tür und fanden den 21 Jahre alten Bewohner mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett. Der Verwesungsprozess hatte bereits begonnen. Anwesende Sanitäter glauben, dass der Tod vor etwa einer Woche eingetreten war. Die Beamten fanden keine Hinweise auf einen Kampf, heißt es bei der „Phuket Gazette“.



Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hospital Vachira Phuket gebracht. Der Ladyboy hatte in dem Apartmenthaus seit vier Monaten allein gelebt. Mitarbeiter konnten sich erinnern, aus dem Zimmer lautes Husten gehört zu haben. Der Bewohner war zuletzt am 13. Mai gesehen worden.