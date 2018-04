Von: Björn Jahner | 15.04.18

PATTAYA: Im Anschluss an die Songkran-Feierlichkeiten in Pattaya werden im öffentlichen Park Lan Pho im hohen Norden von Naklua und im Wat Nong Yai an der Sukhumvit Road (ggü. Bangkok Hospital Pattaya) am Freitag, 20. April traditionelle Kongkhaw-Festivals veranstaltet.

Dabei handelt es sich um ein traditionelles Familienfest, bei dem die älteren Familienmitglieder geehrt werden. Die Besucher erhalten die Möglichkeit, Almosen zu überreichen, an buddhistischen Ritualen teilzunehmen, Sand-Stupas zu bewundern und sich an einem Unterhaltungsprogramm mit traditionellen Tänzen, Volksspielen und vielem mehr zu erfreuen. Im Lan-Pho-Park beginnt das Festival um 10 Uhr (Showaufführungen ab 18 Uhr), im Wat Nong Yai um 17 Uhr. Infos erteilt das Call-Center der Stadtverwaltung, Tel.: 038-253.100, Kurzwahl: 4115.