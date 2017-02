Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.17

UPDATE - BANGKOK: Die Gegner eines Kohlekraftwerks in Krabi haben am Sonntag ihre Demonstration vor dem Regierungssitz in Bangkok abgebrochen und sich auf den Weg in ihre Heimatprovinz gemacht.

Zuvor hatte die Regierung zugesagt, die am Samstag verhafteten fünf Aktivisten umgehend auf freien Fuß zu setzen und für das Kohlekraftwerk neue Studien zur Umweltverträglichkeit und zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung in Auftrag zu geben. Das Kabinett will sich am Dienstag mit der Vereinbarung befassen und die Gutachten beschließen. Laut dem Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) können die Studien in sechs Monaten vorliegen. Ein unparteiischer Ausschuss soll die Ergebnisse bewerten, zu den Studien soll die Bevölkerung gehört werden. Nach Angaben des Netzwerks „Rettet das Andaman vor der Kohle” verliefen die Gespräche mit der Regierung in einer vertrauensvollen Atmosphäre.

Die Demonstrationen hatten am Freitag vor dem Regierungssitz begonnen, während der für die Energiepolitik des Landes zuständige Ausschuss unter Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha den Bau des Kohlekraftwerks mit 800 Megawatt beschloss. Die Regierung sieht das Kohlekraftwerk nach wie vor für die langfristige Stromversorgung des Südens als unbedingt erforderlich an.

Lesen Sie auch: