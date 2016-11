PATTAYA: Ein Autofahrer informierte am Mittwochmorgen um 01.30 Uhr die Polizei in Pattaya, dass er auf dem Highway 36 nahe der Regents International School Pattaya zufällig in das Schussfeld zweier bewaffneter Jugendbanden geraten war.

Der 23-Jährige sagte aus, dass er mit seinem Pick-up auf dem Heimweg war, als er von 30 bis 40 Motorradfahrern zum Anhalten gezwungen wurde. Er stoppte seinen Wagen am Straßenrand, was sich als fataler Fehler erwies. Denn die Jugendlichen begannen einen Schusswechsel mit einer anderen Motorradgang und benutzten seinen Wagen als Schutzschild.

Als neben seinem Pick-up eine selbstgebastelte Ping-Pong-Bombe explodierte und die Seitenscheibe zu Bruch ging, geriet er in Panik und gab Gas. Bei seiner Flucht landete er mit seinem Wagen im Graben. Nachdem sich die Gangs zurückgezogen hatten, rief er Freunde zur Hilfe, um seinen Wagen aus dem Graben zu ziehen. Danach fuhr er zur zuständigen Polizeistation Nongprue, die jedoch geschlossen war, weshalb er schließlich die Polizei in Pattaya über den Vorfall informierte.