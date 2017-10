Jetzt auch Vietnam – Resistente Malaria

HANOI: Ein „Supermalariaerreger“ breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit in Südostasien aus.



Erstmalig wurde der Erreger vor zehn Jahren in Kambodscha entdeckt. Von da hat er sich zunächst nach Thailand, Laos und Myanmar ausgebreitet. Jetzt zieht es ihn ostwärts nach Vietnam. Der Malariaerreger ist zunehmend resistent gegen die gängigen Malariamedikamente Artemesinin und Piperaquine. Die neueste Studie des Malariaforschers Professor Arjen Dondorp von der Mahidol-Universität in Bangkok zeigt, ein Drittel der Malariatherapien in Vietnam schlagen nicht mehr an. Die große Angst Dondorps: ein Übergreifen des resistenten Erregers auf Afrika und Indien.