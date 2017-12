Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.17

KOH SAMUI: Ein 26 Jahre alter Israeli verlor auf einer 300 Meter hohen Klippe am Wasserfall Na Meuang 2 den Halt und stürzte in die Tiefe.

Mitarbeiter des Safariparks Na Meuang hatten die Polizei alarmiert, weil von einer Gruppe israelischer Touristen ein Mann von der Klippe gefallen war und vermisst wurde. Rettungshelfer bargen später die Leiche am Fuß des Wasserfalls und brachten sie mit Seilen zu erhöhten Stellen. „Daily News“ berichtet weiter, der Urlauber habe Warnhinweise missachtet. Bezirkschef Klanarong Yuthitham informierte sich an der Unglücksstelle und appellierte an die Touragenturen, ihre Kunden auf die Gefahren beim Besteigen der Klippe nachdrücklich aufmerksam zu machen.