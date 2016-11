HUA HIN: Wegen eines Autounfalls an einem Kabelverzweiger der TOT Public Company Limited zwischen Cha-am und Phetchaburi, fiel kürzlich bei vielen Glasfaserkunden der staatlichen Telefon- und Kommunikationsgesellschaft in Prachuap Khiri Khan sowie in weiteren 13 Südprovinzen die Internet- und Telefonverbindung komplett aus.

Die TOT-Ingenieure benötigten mehrere Stunden, die zerstörten Kabel zu reparieren. Verständlich erscheint der langersehnte Wunsch vieler Kunden, das Kabelwirrwarr endlich auch in Thailand unterirdisch zu verlegen.