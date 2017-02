Von: Redaktion DER FARANG | 14.02.17

Anti-Valentinstag-Protest in Indonesien. Foto: epa/Hotli Simanjuntak

JAKARTA (dpa) - Der Bürgermeister der indonesischen Millionen-Metropole Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, hat den Valentinstag für Kondomkontrollen in Supermärkten genutzt. Der muslimische Politiker stattete mehreren Geschäfte Besuche ab, um zu prüfen, ob Präservative dort auch an Ledige verkauft werden. «Der Valentinstag ist ein Tag der Liebe. Aber das bedeutet nicht, dass man im Namen der Liebe alles tun darf», wurde der 53-Jährige am Dienstag von der Nachrichtenagentur Antara zitiert. Manche Geschäfte verkauften Kondome, «als ob dies Süßigkeiten wären».

Pomanto drohte damit, den Besitzer der Supermärkte die Lizenz zu entziehen, falls sie Kondome an unverheiratete Teenager abgeben. «Es geht hier nicht um den Valentinstag, sondern um den Verfall der Sitten», sagte er. Der Bürgermeister der 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt hatte vergangenes Jahr einen Erlass unterzeichnet, wonach Verhütungsmittel nur an Verheiratete verkauft werden dürfen. Mit mehr als 250 Millionen Einwohnern ist Indonesien das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt.